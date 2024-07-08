Sürprizlerle dolu bir Peyami Safa romanı

Türk Edebiyatı’na çok değerli eserler kazandıran kalemlerin başında gelen Peyami Safa’nın eserlerini yeni nesille buluşturma misyonunu sürdüren Ötüken Neşriyat, böylelikle önemli bir hizmete de imza atmış oluyor. Peyami Safa’ın “Server Bedi” müstear adıyla kaleme aldığı eserleri bir külliyat halinde okura ulaştırması da bu hizmet dizisi içinde yer alan değerli bir proje. Ötüken Neşriyat’ın “Server Bedi Külliyatı” içinde yer alan ve Serdar Soydan’ın notlayarak yayına hazırladığı “Ayşe’nin Yıldızı”, 10 Temmuz-4 Ekim 1948 tarihleri arasında Gece Postası gazetesinde 89 bölüm hâlinde yayımlanmış.

İlginç bir yapıya sahip roman, Ayşe’nin kocası Kenan’la başlar. Kenan iş için Ankara’ya giderken yanına Ayşe’yi de almıştır. Arabayla seyahat ederlerken önlerinden geçen bir tavşan, şoförün ve Ayşe’nin batıl itikatları yüzünden arabayı istop etmelerine yol açar. Kenan’ın Ankara’ya gitmekte diretmesi ve şoförün otostopla Geyve’ye dönüp başka bir şoför gönderişine kadar Kenan romanın ana erkek karakteridir.

Fakat gelen yeni şoför de herhangi biri değildir. Tayfur, Ayşe’nin eski sevgilisidir. Kenan’la evlenmeden önce büyük aşk yaşadığı, yaşı yaşına bir genç adam. Verdikleri mola esnasında Kenan’ın arabadan uzaklaşmasını fırsat bilip Ayşe’yi arabayla birlikte kaçırır Tayfur. Ve böylece Kenan geride kalır, ana erkek karakterliği Tayfur’a kaptırır. Kısa bir süre de ana erkek karakterin Tayfur olduğunu sanırız.

Ta ki Tayfur, Kenan’ı öldürene kadar. Böylece biri mezarı, diğeri hapsi boylarken neredeyse romanın ortasında ana erkek karakterimizle tanışırız. Bu, Ayşe’nin savunmasını da üstlenecek olan Avukat Muhlis’tir.

Peyami Safa okuyucunun özdeşim kurduğu, hikâyeyi birlikte takip ettiği karakterini öldürtmüş, onun yerini alabileceğini düşündüğümüz diğer bir karakteri de hapse attırarak oyundan çıkartmıştır. Bu iki erkek yerine tek bir erkek sokmuştur romana. Peki, Avukat Muhlis, Kenan ve Tayfur’un yapamadığını yaparak Ayşe’yi elde etmeyi başarabilecek midir?

Ayşe’nin Yıldızı, Peyami Safa’nın en ilginç kurguya sahip, olayların bir adım sonrasını asla kestiremeyeceğiniz, sürprizlerle dolu romanlarından biri.

Ötüken Neşriyat

Tel: (0212) 251 03 50

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Çizgi roman sevenlere

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Pungo Animation Studiosu ile Alfa Çocuk TV ortaklığında, çocuklar ve gençler için hazırlanan yeni çizgi romanı “Boza / İki Şehrin Narası” Mavi Gök Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Hikâyesi Erdem Semiz’e, çizimleri ise Fırat Soydan’a ait olan “Boza / İki Şehrin Narası” cesaret, dostluk ve macera dolu bir yolculuğun kapılarını aralıyor.

Huzursuzluğun kol gezdiği Üç Ağaç Yarımadası’nda, artan suç oranları nedeniyle doğup büyüdüğü şehri terk etmeye başlayan insanlar, hava karadığında sokağa çıkamaz hâle gelir. Şehir sakinleri kendi başlarının çaresine bakmak zorundadır. Ancak kökleşmiş çeteler ve tehlikeli suçlularla uğraşmak sanıldığı kadar kolay değildir.

Beş cengaver bozacı; Çakır, İpsiz, Tıfıl, Arif ve Hacı Bey suçla mücadele ederken gizli kahramanlara evrilerek günümüze kadar gelecek bir kahraman teşkilatı inşa edeceklerdir.

Kahraman bozacıların “Bozaaaa!” naraları artık sadece bir satış yöntemi değil, mahalle sakinlerine güven veren, çetecilere ise korku salan bir haykırıştır.

Eğlenceli ve düşündürücü hikâyesi, büyüleyici çizimleriyle “Boza” genç okurları kendine hayran bırakacak.

Mavi Gök Yayınları

Tel:(0544) 973 19 08