Araplardan Türkiye'ye şok. Sıcak para beklerken kötü haber geldi

Airporthaber'de yer alan habere göre, her yıl Türkiye'ye giden turistleri kendi ülkesine çekmek isteyen ve geçtiğimiz yıl tur fiyatlarında indirime giden Birleşik Arap Emirlikleri, bu yıl fiyatlarda yine indirim yaptı.

Rus tur operatörleri, geçtiğimiz kış döneminde verimli bir sezon geçirdikleri BAE'ye bu yıl da yaklaşık aynı seviyelerde bir uçuş programı hazırladı.

Program çerçevesinde Dubai'ye 12, Sharjah'a 5 ve Abu Dabi'ye ise 3 Rus şehrinden turist götürülecek. Kış operasyonları için Rus ve BAE'ye ait hava yollarının yeterince koltuğunun bulunduğuna dikkat çekiliyor.

PLAN HAZIRLANDI

Plana göre ANEX Tour, Coral Travel, Intourist, SUN & FUN, Russian Express ve TEZ Tour Rusya'nın Moskova, ST. Petersburg, Ekaterinburg, Ufa, Kazan, Samara, Mineralnıye Vodı, Novosibirsk, Mahaçkale, Volgograd, Surgut ve Tyumen şehirlerinden Dubai'ye; Moskova, ST. Petersburg, Ekaterinburg, Ufa, Kazan, Samara'dan Sharjah'a ve Moskova ve Kazan'dan Abu Dabi'ye turist götürecek.

Uçuşların büyük çoğunluğu FlyDubai ve Air Arabia'dan alınan blok koltuklarla yapılacak. Ayrıca Aeroflot, Pobeda ve UTair hava yolları ile de yolcu taşınacak.

TURİZM SEZONU İÇİN KÖTÜ HABER

Bu durum, Türkiye'ye gelen turistlerde azalmaya neden olacağı gibi, ülkeye girecek sıcak paranın da azalmasına sebep olacak.