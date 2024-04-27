Son dakika... İYİ Parti'de seçim 3. tura kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... İYİ Parti'de seçim 3. tura kaldı
İYİ Parti'de 2. turda da genel başkan belli olmadı. Koray Aydın 565, Müsavat Dervişoğlu 570 oy aldı. Genel başkan 3. turda belirlenecek.

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Seçimli Kurultayı ATO Congresium Salonu’nda düzenleniyor. Genel başkanlık seçiminin ikinci turunda da salt çoğunluğu sağlayan aday olmadı, seçim üçüncü tura kaldı.

Üçüncü turda kullanılan 1158 oydan 1152’si geçerli sayıldı. Oylama 3. tura kaldı, 19.30’da başlayacak üçüncü tur 20.30'da sonlanacak ve İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli olacak.

İKİNCİ TUR SONUÇLARI

  • Koray Aydın: 565 oy
  • Müsavat Dervişoğlu: 570 oy
  • Tolga Akalın: 15 oy
  • Günay Kodak: 3 oy

Üçüncü turda en çok oy alan iki aday yarışacak. Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu arasında genel başkanlık yarışı yaşanacak.

İLK TUR SONUÇLARI

Genel başkanlık yarışında ilk turda Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 378, Tolga Akalın 319, Günay Kodak ise 2 oy almıştı.

İlk turun ardından genel başkan adaylarından Tolga Akalın adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

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