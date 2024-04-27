Kurbağa maskotunun komik dansı güldürdü

Sıra dışı bir sokak gösterisinde, kurbağa kostümü giymiş bir kişinin el zilleri eşliğinde sergilediği komik dans, kahkahalara boğdu. Yaşlı bir adamın çaldığı el zillerinin ritmiyle dans eden kurbağa maskotu, ilginç ve neşeli hareketleriyle dikkat çekti. Zil seslerine uyum sağlayarak dans eden maskot, titreyerek ve zıplayarak yaptığı hareketlerle seyircileri eğlendirdi. Bu eğlenceli anlar, sokakta tesadüfen karşılaşanlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede viral olan video, milyonlarca kişi tarafından izlendi.