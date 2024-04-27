Kurbağa maskotunun komik dansı güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Kurbağa maskotunun komik dansı güldürdü
Kurbağa kostümü giyen birinin, sokak ortasında el zili eşliğinde yaptığı dans izleyenleri güldürdü.

Sıra dışı bir sokak gösterisinde, kurbağa kostümü giymiş bir kişinin el zilleri eşliğinde sergilediği komik dans, kahkahalara boğdu. Yaşlı bir adamın çaldığı el zillerinin ritmiyle dans eden kurbağa maskotu, ilginç ve neşeli hareketleriyle dikkat çekti. Zil seslerine uyum sağlayarak dans eden maskot, titreyerek ve zıplayarak yaptığı hareketlerle seyircileri eğlendirdi. Bu eğlenceli anlar, sokakta tesadüfen karşılaşanlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede viral olan video, milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Son Haberler
Fenerbahçe derbide hükmen mağlubiyetten döndü Spor
Fenerbahçe derbide hükmen mağlubiyetten döndü
Erman Toroğlu Fenerbahçe Beşiktaş devre arasında 'Şişme kadınla seks' dedi Ender Bilgin şoke oldu Spor
Erman Toroğlu Fenerbahçe Beşiktaş devre arasında 'Şişme kadınla seks' dedi Ender Bilgin şoke oldu
Avrupa Şampiyonası'nda bir madalya daha Spor
Avrupa Şampiyonası'nda bir madalya daha
Su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı Video
Su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı
'Arkadaşlarımız Tayyip Erdoğan'a sahte anketler götürdü' AKP'li Metin Külünk'ten seçim sonrası itiraf Gündem
'Arkadaşlarımız Tayyip Erdoğan'a sahte anketler götürdü' AKP'li Metin Külünk'ten seçim sonrası itiraf
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde görülmemiş şey Spor
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde görülmemiş şey
Bakan Yerlikaya başkanlığında İstanbul’da ‘Güvenlik Toplantısı’ Gündem
Bakan Yerlikaya başkanlığında İstanbul’da ‘Güvenlik Toplantısı’