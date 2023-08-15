Arapların Neymar'ı nasıl ikna ettiği ortaya çıktı

Neymar'ı ısrarla transfer etmek isteyen Al Hilal'in, Paris Saint-Germain'den kadrosuna katmaya hazırlandığı yıldız oyuncuya servet önerdi.

Arapların Neymar'ı nasıl ikna ettiği ortaya çıktı

Yeni sezona sürpriz Lorient beraberliğiyle başlayan PSG'de kadro dışı kalan Kylian Mbappe yeniden takıma dönerken, Neymar ise yol ayrımına geldi.

Brezilyalı yıldızın Jorge Jesus’un çalıştırdığı Suudi Arabistan takımı Al-Hilal ile anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Fransız basınından L’Equipe’te yer alan haberde PSG’nin Neymar’ın transferiyle beraber 90 milyon euro kazanacağı açıklandı.

Sakatlığından ötürü son resmi maçını Mart ayında oynayan Neymar, rekonstrüktif ayak bileği bağ ameliyatı geçirmişti.

Foot Mercato'nun haberine göre; Al-Hilal'in Neymar'ı ikna ettiği sözleşmenin detayları şöyle:

• 2 yıllık sözleşme

• 120 milyon euro yıllık ücret

• Neymar'a tahsis edilen özel uçak

• Lüks malikane

• 80 bin euro galibiyet primi

• Suudi Arabistan'ı tanıtan her hikaye ve gönderi için 500 bin euro

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