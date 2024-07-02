Arapların rahatlığına bakın. Siz böyle oturabilir misiniz?

Kaynak: Haber Merkezi
Arapların rahatlığına bakın. Siz böyle oturabilir misiniz?

Türkiye’de sığınmacı tartışması alevlenmişken, İstanbul’da çekilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Arap olduğu iddia edilen bir şahsın topluma açık bir alanda sergilediği absürt oturma şekli, sosyal medyada ve toplum genelinde büyük tepki çekti.

ARAPLARIN RAHATLIĞINA BAKIN

Olay, İstanbul'un en yoğun bölgelerinden biri olan Aqua Florya’da meydana geldi.

Arap olduğu tahmin edilen şahsın, ayaklarını oturma yerine koyarak uzanması ve bu sıra dışı oturma pozisyonu, çevredeki insanların ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Olay anında çekilen fotoğraflar ve videolar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Birçok kullanıcı, bu davranışı eleştirerek, kamusal alanlarda herkesin birbirine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Bir kullanıcı, "Herkesin ortak kullandığı bir alanda bu şekilde davranmak kabul edilemez. Toplum kurallarına saygı göstermeliyiz." diye yazarken, bir diğeri, "Misafir olarak geldiğin bir ülkede, kurallara ve insanlara saygı göstermek zorundasın." ifadelerini kullandı.

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