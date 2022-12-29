Arapların ünlü haber sitesi Akşener’i manşetine böyle taşıdı: Erdoğan’ı korkutacak haberi verdiler

Yeniçağ Özel / Derleyen: Serkan Talan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ankara’da gerçekleştirdiği büyük kadın buluşması ABD merkezli Arap haber sitesi Al Monitor’un manşetlerine yer aldı. Haberde Akşener’in “Kadınların özgürce gülmelerine ve yaşamalarına alışacaklar” sözü ön planda yer aldı.

2023 yılında yapılacak seçim için geri sayım sürerken dış basında çarpıcı bir analiz yer aldı. Seçimler öncesi kadın oylarının etkisinin vurgulandığı analizde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ön planda yer aldı. Akşener’in Ankara’da Pazar günü düzenlediği büyük kadın buluşmasındaki konuşmasından kesitlerin yer aldığı analizde kadınların “Başbakan Meral” sloganları da yer aldı.

Nazlan Ertan’ın imzası ile yayınlanan analizde “Erdoğan’a meydan okuyacak adayın belirlenmesinde önemli rol oynayacak Akşener defalarca Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, başkanlık sistemi değişince başbakan olacağını söylüyor" İfadelerini kullandı.

Akşener’in siyasi söylemlerinde feminist söylemleri nadiren kullandığının altının çizildiği haberde genelde 8 Mart’ta yapılan kadın etkinliklerinin Aralık ayında büyük bir kalabalıkla gerçekleştiğine dikkat çekildi.

ÇOCUK İSTİSMARI SONRASI İKTİDARIN SAVUNMA MEKANİZMASI

Al Monitor’da yayınlanan haberde ayrıca İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kızını 6 yaşında evlendirmesi ve cinsel istismar skandalı sonrası gelen büyük tepkiler de yer aldı. Büyük infial yaratan skandal sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın yaptığı açıklamalara yer verilerek “Hükümet tarafında, geçen ay kan donduran çocuk istismarı davasından yaralanan Aile ve Sosyal İşler Bakanı Derya Yanık, hükümetin kadın ve çocukların statüsündeki ilerlemesini anlatmak için şehir şehir dolaşıyor.” İfadeleri yer aldı. Yanık, söz konusu açıklamalarda kadınlara siyasi ver toplumsal özgürlüklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini iddia ederek “Kimse bu konuda hükümete ders veremez” demişti.

Söz konusu haberde ayrıca 6’lı masada yer alan CHP ve DEVA Partisi’nin kadına şiddet ve cinsel istismara karşı yaptığı çalışmalar da yer aldı.