Ulaşıma yüzde 100 zam gelince gece yarısı ayaklandılar

Kaynak: ANKA
Ulaşıma yüzde 100 zam gelince gece yarısı ayaklandılar
Ardahan Üniversitesi öğrencileri ulaşım ücretlerine yüzde 100 zam yapılınca gece yarısı kaldıkları yurttan rektörlüğe giderek protesto etti.

Ardahan Üniversitesi öğrencileri dolmuşlara yapılan zamlara tepki gösterdi. Protestonun ardından, öğrenci temsilcileri Ardahan Belediye'sine davet edilerek, CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in yanı sıra Ardahan Şoför ve Otomobilciler Odası Başkanı Asım Özer, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İskender Alihanoğlu ve 5 Nolu Çamlıçatak Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fatih Altun’la görüştü.

20 LİRADAN 40 LİRAYA ÇIKTI

Toplantı sonucunda, öğrenci taşıma ücretlerinin 20 lira olarak belirlenmiş olmasına rağmen, yanlış bilgilendirmeler sonucunda öğrencilerden 40 lira olarak taşıma ücreti alındığı ortaya çıktı.

ÇÖZÜM BULUNAMADI

Ancak toplantıda kesin olarak öğrenci taşıma ücretlerindeki sorunlar çözüme kavuşamadı.

Başkan Faruk Demir, konunun çözümü için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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