Aras Bulut İynemli'nin kabus gecesi! Eğlence mekanında yere düştü 5 kişi zor taşıdı

Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin bayram tatili için gittiği ilk gün Çeşme’de yere düşüp kendinden geçtiği iddia edildi.

Aras Bulut İynemli'nin kabus gecesi! Eğlence mekanında yere düştü 5 kişi zor taşıdı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aras Bulut İynemli, 7 yıllık sevgilisi Bige Önal’dan ayrıldıktan sonra sık sık arkadaş gruplarıyla eğlence mekanlarında görülüyor.

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Son olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan 6 bölümlük dizinin ilk sezonunu tamamlayan ve Ay Yapım’la bir proje görüşmesi yapan başarılı oyuncunun bayram tatili için gittiği ilk gün Çeşme’de yere düşüp kendinden geçtiği öne sürüldü.

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Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk’un da olduğu arkadaş grubuyla önce Alaçat Boop’ta eğlenen oyuncu ardından Korto Alaçatı’ya geçti. Mekanda eğlenenlerden edinilen bilgiye göre ilerleyen saatlerde alkolün dozunu kaçıran İynemli yere düştü.

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Kendinden geçen oyuncuyu mekandakilerin şaşkın bakışları altında 5 arkadaşı omuzlarında taşıyarak dışarı çıkarabildi. O sırada Korto Alaçatı’da bulunan ünlü isimler arasında Kadir Doğulu, Murat Dalkılıç ve Önder Öztarhan da vardı.

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