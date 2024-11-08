Arashi, Tokyo Kabuki Theater'da tekrardan sahnelenecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arashi, Tokyo Kabuki Theater'da tekrardan sahnelenecek

Tokyo Kabuki Theater’da, çocuk kitabı “Arashi no Yoru ni”den ilhamla hazırlanan tiyatro oyunu yeniden sahneleniyor. Oyunda, kurt Gabū ile keçi Mei’nin dostluğu anlatılıyor. Başrollerde Nakamura Shidō ve Onoe Kikunosuke yer alıyor.

Tokyo Kabuki Theater, çocuk kitabı “Arashi no Yoru ni”nin sahneye uyarlandığı yeni kabuki gösterisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2015’te Kyoto’da prömiyeri yapılan ve Tokyo, Fukuoka gibi Japonya’nın önemli şehirlerinde sahnelenen oyun, kurt Gabū ve keçi Mei’nin dostluğunu konu alıyor. Kitabın yazarı Kimura Yuichi’nin hayal dünyasından sahneye taşınan bu hikaye, farklı türlerden iki karakterin dostluklarını ve engelleri aşmalarını anlatıyor. Bu yılki sahnelemede, Nakamura Shidō ve Onoe Kikunosuke başrolleri paylaşıyor.

Shidō, oyunu beşinci kez sahneye koymanın mutluluğunu yaşarken Kikunosuke de yeni bir deneyim için sahneye çıkacak. İkili, geçen yıl “Final Fantasy X” kabuki uyarlamasında da beraber çalışarak aralarındaki bağı güçlendirmişti. Shidō, Kikunosuke’nin kabuki becerilerinin Mei karakterini güçlü bir şekilde yansıtabileceğini belirtti.

Öte yandan, Kikunosuke, Shidō’nun bu projede kendisine güvendiğini söyleyerek, iki karakterin zıtlıklarının nasıl sahnede canlanacağını merakla beklediğini dile getirdi. Ayrıca Shidō, oyunun 2003 yılında, annesiyle birlikte planladığı bir hayal olduğunu ifade ederek annesinin vasiyetini sahneye taşımanın gururunu yaşadığını aktardı.

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