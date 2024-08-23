Araştırma şirketi açıkladı. Sanayiye yolu düşmeyen otomobiller belli oldu

Türkiye'de otomobil almak, artan faiz oranları ve yüksek fiyatlar nedeniyle her geçen gün daha da zorlaşıyor.

Bu durum, otomobil almayı planlayanların tercihlerini daha uzun ömürlü ve az arızalanan modellerden yana kullanmalarına neden oluyor.

Böylece bakım maliyetleri ve araçların kullanım ömrü üzerinde önemli bir tasarruf sağlanıyor.

CarMD tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, listede Japon markalarının başı çekmesi büyük dikkat çekti.

CarMD'nin yaptığı bu araştırmada, en az arızalanan ilk 5 otomobil markası sıralandı. Derlenen bu listeye göre en güvenilir otomobil markaları şöyle:

5. HONDA

Japonya'nın köklü otomobil üreticilerinden biri olan Honda, Türkiye'de de popülerliğini sürdürüyor ve listede 5. sırada yer alıyor.

4. HYUNDAİ

Güney Kore merkezli Hyundai, en sağlam otomobil markaları arasında 4. sırada yer buluyor. Türkiye pazarında da önemli bir konumda olan marka, satış rakamlarıyla da dikkat çekiyor.

3. ACURA

Acura, Japonya'nın lüks segmentteki markalarından biri olarak listede 3. sırada bulunuyor. Türkiye'de pek tanınmayan bu marka, özellikle ABD, Kanada ve Hong Kong pazarlarında lüks otomobil segmentinde kendini kanıtlamış durumda.

2. TOYOTA

Toyota, sağlamlığı ve dayanıklılığı ile tanınan bir marka olarak listenin 2. sırasında yer alıyor. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip.

1. MAZDA

Listenin zirvesinde ise Mazda yer alıyor. Japon otomotiv devlerinden biri olan Mazda, en az arıza yapan otomobil markası olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarından çekilme kararı almış olsa da, dünya genelinde sağlamlığı ile biliniyor.