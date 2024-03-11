Araştırma şirketinin kripto para birimi bonuslu ön satışta hızla tükendi

Bonuslu ön satışa sunulan token’lar tükenirken, ön satış sürecinin 19 Mart’a kadar devam edeceği belirtildi.

İSTANBUL — Araştırma sektörüne özel olarak geliştirilen kripto para birimi GAG Token’ın, 29 Şubat'ta başlayan ön satışında önemli bir başarıya imza atıldı. Yapay zeka destekli araştırma hizmetleri sunan Adgager tarafından geliştirilen ve %30 bonus fırsatıyla yerli kripto para borsası Bitexen'de ön satışa çıkan GAG Token, yoğun ilgi görerek hızla tükendi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Adgager Kurucusu Umut Vural, “GAG Token, araştırma dünyasına yenilikçi çözümler sunan, geleneksel sınırları aşan Adgager tarafından, araştırmaya katkıda bulunanlar ve işletmeler arasında değer transferi sağlamak amacıyla geliştirildi. Ekosistemin ayrılmaz bir parçası olan GAG Token’ın bu başarısı, GAG Token ve Adgager’in potansiyeline olan inancın güçlü bir göstergesi oldu” dedi.

ÖN SATIŞLAR 19 MART’A KADAR BİTEXEN’DE DEVAM EDİYOR

Yenilikçi bir pazar araştırma platformu olarak Türkiye’nin önde gelen markalarına şeffaf ve hızlı araştırma hizmetleri sunduklarını belirten Umut Vural, “Araştırma sektöründe dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefleyen Adgager olarak, GAG Token ile sadece araştırma süreçlerini dijitalleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda ekosistem katılımcıları için bir değer transfer aracı sunuyoruz. Yerli kripto para borsası Bitexen işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz ön satış, GAG Token'ın araştırma dünyasında oluşturduğu heyecanın somut bir kanıtı oldu. GAG Token’ın bonussuz ön satışı Bitexen’de yoğun bir ilgiyle halen devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMA, REKLAM PERFORMANSI ÖLÇÜMÜ VE PAZAR ANALİZİNDE KULLANILACAK

GAG Token, Adgager’ın işletmelerin pazar araştırma maliyetlerini azaltmak, araştırma süreçlerini hızlandırmak ve daha değerli içgörüler elde etmek için sunduğu hizmetlerde kullanılan GAG'ın blokzincirine taşınmış versiyonu olma özelliği taşıyor. Bugüne dek benimsedikleri yenilikçi yaklaşımlarla çeviklik kazandıklarını dile getiren Umut Vural, “GAG Token’ın bu hızlı satış başarısının arkasında, Adgager ve ekibinin yenilikçi vizyonunu destekleyen güçlü bir topluluk var. Hedefimiz GAG Token ekosistemini geliştirmek. Yeni projeler ve işbirlikleri, GAG Token’ı araştırma, reklam performansı ölçümü ve pazar analizi gibi alanlarda daha da değerli hâle getirecek. Önümüzdeki süreçte farklı ülkelerde ve farklı borsalarda da listelenmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“YATIRIMCILARIMIZA VE GAGER’LARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”