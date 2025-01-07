Araújo, Juventus yolunda

Barcelona’nın Uruguaylı stoperi Ronald Araújo, Ocak transfer döneminde Juventus’un radarına girdi. Juventus, kış transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek amacıyla iki yeni oyuncu transfer etmeyi planlıyor ve Araújo’yu ilk hedeflerinden biri olarak belirledi.

SAKATLIK VE DÖNÜŞ SÜRECİ

Araújo, Temmuz ayında yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Yakın zamanda takıma dönen 25 yaşındaki oyuncu, bu süreçte yalnızca bir maçta forma giydi.

Barcelona, oyuncusunu kadroda tutmak istese de finansal zorluklar nedeniyle savunma hattından en az iki oyuncuyu elden çıkarmak zorunda. Eric Garcia ve Andreas Christensen’in takımdan ayrılacağı konuşulurken, Araújo’nun geleceği de transfer görüşmelerine bağlı. Ayrıca, Bayer Leverkusen’den Jonathan Tah’ın transferi için yapılan görüşmeler, Araújo’nun Barcelona’daki durumunu daha da karmaşık hale getiriyor.

JUVENTUS’UN TRANSFER PLANLARI

İtalyan devi Juventus, Araújo’yu kadrosuna katmak için kiralama seçeneğini değerlendirmeyi planlıyor. Oyuncunun 2026 yılında sona erecek sözleşmesi, Barcelona ile menajerler arasındaki mali anlaşmazlıklar nedeniyle tehlikeye girmiş durumda. Juventus dışında Manchester United ve Bayern Münih de geçtiğimiz sezonlarda Araújo ile ilgilenmiş, ancak sakatlık ve teknik direktör değişiklikleri nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

OYUNCUNUN TUTUMU

Araújo, kulüpte kalma isteğini dile getirmiş olsa da mali koşullar ve Barcelona’nın zorunlu satış planları nedeniyle yaz transfer döneminde ayrılık olasılığı bulunuyor. Eğer Ocak ayında yeni bir sözleşme imzalanmazsa, Barcelona’nın oyuncuyu yaz aylarında satış listesine koyması bekleniyor.

BARCELONA’NIN FİNANSAL STRATEJİSİ

Katalan kulübü, Araújo’yu elinde tutmanın maliyetini dengelemek adına başka savunmacılarla yollarını ayırmayı planlarken, oyuncunun yüksek transfer potansiyeli nedeniyle satış kararı da masada duruyor. Juventus’un Araújo’yu kadrosuna katmak için yaptığı girişimler ve oyuncunun geleceği, önümüzdeki haftalarda netleşecek.