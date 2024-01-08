Araya koymak deyimi ne anlama geliyor?

Araya koymak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir işte sözü geçen bir kimsenin aracılığına başvurmak amacıyla ona soru sormak görüşünü almak anlamıyla kullanılabildiği gibi olay ve konu üzerine aracı tayin etmek anlamını da taşır.

Bir konu hakkında üst makamlara başvurmak için referans göstermek, yardım istemek, yardım almak anlamlarında da kullanılır.

ARAYA KOYMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Araya adam koyduk ki işimiz daha erken hallolsun. (Torpil)"

"Araya mesafe koydu, artık çok istesem de konuşmuyor benimle. (Durum)"

"Araya koyduğumuz profesör 'hayır' deyince sorun çözüldü. (Üst makamlara başvurmak-Referans)"