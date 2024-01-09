Arayı yapmak deyimi ne anlama geliyor?

Arayı yapmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; İki kişinin birbirleri ile olan ilişkilerinin bozuk olması durumunda onları barıştırmak, arası açık olan iki kişileri uzlaştırmak ya da barıştırmak anlamlarında kullanılan bir deyim olarak karşımıza çıkar.

İki kişinin küs olmasından dolayı barışmalarını sağlayan kişinin yaptığı eyleme 'arayı yapmak' adı verilmiştir.

İkilinin arası düzelince arası yapılmış olur.

ARAYI YAPMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Aranızı yapacağım diye ne çok uğraştım hatırlıyor musun?"

"Şu küslük bitsin diye arayı yapmak hiç de kolay olmadı."