Sihirli Lamba sahne alıyor

Kültür- Sanat /YENİÇAĞ

Cengiz Özek’in yazıp yönettiği, Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gürkan Erarslan ’ın yönetmen yardımcılığını üstlendiği ‘SİHİRLİ LAMBA’ adlı çocuk oyunu, yarın (10 Ocak 2024- Çarşamba) günü, saat: 11.00 ve 13.00 ’da, Trabzon DT’nin, Haluk Ongan Sahnesi’nde sahnelenmeye başlayacak.

Söz konusu oyunun, dekor tasarımı Hakan Dündar, ışık Tasarımı Nihat Bahar, kukla tasarım ve yapımı ise Cengiz Özek tarafından gerçekleştirildi.

Gürkan Erarslan, Durulcan Yaman, Eser Cebecioğlu, Deha Beşyıldız, Gülşah Canbakal, Güliz Oktar Altay’ın rol aldığı çocuk oyununun konusu ise şöyle; Hacivat, Karagöz’e bakım yapıp, temizleyip, parlatması için getirdiği lambayı, Karagöz temizlerken bir anda ortaya bir cin çıkar. Cin Karagöz’e üç dilek hakkı sunar. İstediği her şeyi yerine getireceğini söyler. Ancak Karagöz bu üç dilek hakkını garip ve bir o kadar da gereksiz isteklere harcar. Aklına gelmeyen şeyin ise üç dilek hakkı sonrası cüce kalması ve sihirli lambasını kaybetmesinin, oyunun seyrini değiştirmesidir. Zavallı Karagöz, maceralarla dolu rengarenk bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta karga, kurbağa, yılan, köstebek, fare, leylek, hepsi Karagöz’e eşlik eder. Eline geçen bu güzel fırsatları boşa kullanmış gibi olsa da; Karagöz, kıssadan hisse çıkararak oyunun sonunda bizleri şaşırtıyor ve dostluğun her şey den daha kıymetli olduğunu gösteriyor. Bakalım Karagöz, sihirli lambasını bulup cücelikten kurtulabilecek mi?

Çocuk oyunu ‘Sihirli Lamba’ 28 Ocak 2024 Pazar günü, saat: 13.00’de Trabzon Atapark, Haluk Ongan Sahnesinde tekrar sanatseverlerle buluşacak. Oyuna özellikle Trabzon ve ilçelerindeki ilköğretim okullarındaki öğrencilerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.