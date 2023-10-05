Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı amcasını öldürdü

Çorum’un Alaca ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasıyla tartışan bir kişi, silahla ateş ederek amcasını öldürdü.

KAYNAK: İHA
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı amcasını öldürdü

Olayda ağır yaralanan amca olay yerinde hayatını kaybederken, yeğen gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tartışma Büyüyünce Silahını Çekti

Olay, dün Tutaş köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman A. (82) ve yeğeni Şevket A. (72), Taşköprü mevkiindeki arazileri nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şevket A., silahını çekerek amcasına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Abdurrahman A., ağır yaralandı.

Jandarma Komutanı Olay Yerine Geldi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdurrahman A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Şevket A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve bilgi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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