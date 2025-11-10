Olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Kırsal Bozdere Mahallesi’nde yaşayan ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle sorun yaşayan Doğan Çelik ile kardeşi Yusuf Çelik, ilçe merkezinde karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışma, tarafların çocuklarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Sokak ortasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Erol Çelik, Yusuf Çelik, Samet Çelik ve Doğan Çelik yaralandı.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 17 yaşındaki Erol Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 yaralının tedavisi sürüyor.