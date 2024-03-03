Arazi kavgasında babayı öldürüp oğlunu yaraladılar

Kaynak: DHA
Arazi kavgasında babayı öldürüp oğlunu yaraladılar
Şanlıurfa'da, iki karşıt grup arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada tabanca ile vurulan Kenan Oktay (47) yaşamını yitirirken, oğlu Mahmut Oktay (19) yaralandı.

Birecik ilçesi Yeni Akpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre; tarlada çalışan Kenan Oktay ile oğlu Mahmut Oktay, yanlarına gelen ve aralarında arazi anlaşmazlığı olan Müslüm D., Mustafa D. ve Yeni Akpınar Mahalle muhtarı Abdulkadir D. ile kavga etmeye başladı.

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Kavganın gittikçe büyümesi ile Kenan Oktay ile oğlu Mahmut Oktay, tabanca ile vurularak yaralandı. Gelen ihbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

Birecik Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Kenan Oktay, vefat etti. Oğlunun tedavisi devam ederken, jandarma kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

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