Araziye salınan ineğin kaçma girişimini Jandarma sona erdirdi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir şahıs ineklerinin kaybolduklarını Jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri kısa sürede inekleri bularak sahibine teslim etti.

KAYNAK: İHA
Araziye salınan ineğin kaçma girişimini Jandarma sona erdirdi

Koçarlı ilçesi Boğaziçi mahallesinde meydana gelen olayda bir vatandaş otlayan ineklerinden birisinin kaybolduğunu fark etmesi üzerine Jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan aramalar sonunda kayıp hayvan Boğaziçi Mahallesi sınırları içerisinde kırsal bir alanda bulunarak sahibine teslim edildi. İneğine kavuşan vatandaş, jandarma ekiplerine teşekkür ederken, ekipler tarafından hayvan sahibine hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

aw084940-01.jpg

Öne Çıkanlar
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Son Haberler
Geniş aile aracı almak isteyenler dikkat 'Citroen piyasayı altüst edecek kampanyasını duyurdu' Otomotiv
Geniş aile aracı almak isteyenler dikkat 'Citroen piyasayı altüst edecek kampanyasını duyurdu'
Aksaray’da şiddetli fırtına hayatı felç etti Gündem
Aksaray’da şiddetli fırtına hayatı felç etti
Polisi görünce iç çamaşırındaki uyuşturucuyu çöpün altına attı Gündem
Polisi görünce iç çamaşırındaki uyuşturucuyu çöpün altına attı
Konya'da korkutan yangın: Bacadan çıktı çatıyı kullanılamaz hale getirdi Gündem
Konya'da korkutan yangın: Bacadan çıktı çatıyı kullanılamaz hale getirdi
Seçil Erzan'ın Çorlu'da kasası bulundu. İçinden çıkanlar şoke etti. Fon dolandırıcılığında flaş gelişme Spor
Seçil Erzan'ın Çorlu'da kasası bulundu. İçinden çıkanlar şoke etti. Fon dolandırıcılığında flaş gelişme
Perşembespor kaçtı Çarşambaspor kovaladı. Merakla beklenen maçta gol yağmuru Spor
Perşembespor kaçtı Çarşambaspor kovaladı. Merakla beklenen maçta gol yağmuru
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı Gündem
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı