Araziye salınan ineğin kaçma girişimini Jandarma sona erdirdi

Koçarlı ilçesi Boğaziçi mahallesinde meydana gelen olayda bir vatandaş otlayan ineklerinden birisinin kaybolduğunu fark etmesi üzerine Jandarma ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan aramalar sonunda kayıp hayvan Boğaziçi Mahallesi sınırları içerisinde kırsal bir alanda bulunarak sahibine teslim edildi. İneğine kavuşan vatandaş, jandarma ekiplerine teşekkür ederken, ekipler tarafından hayvan sahibine hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.