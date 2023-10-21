Arçelik’ten dev kâr

Arçelik’in üçüncü çeyrek net satışları beklentilere paralel olarak 58,2 milyar TL oldu. Şirketin bir önceki çeyrekteki toplam satışları 46,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti. Satışlar böylece geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24 yükseldi.

FAVÖK ise üçüncü çeyrekte 6,160 milyar TL’lik piyasa beklentisinin hafif altında, 6,128 milyar TL oldu. FAVÖK bu yılın ikinci çeyreğinde 5,047 milyar TL olmuştu.

Üçüncü çeyrekte; Türkiye'deki güçlü adetsel büyüme, fiyat artışları, TL'deki değer kaybı ve inorganik gelir katkısının etkisiyle net satış gelirlerinde yıllık yüzde 45’lik artış gerçekleşti. Organik olarak yıllık gelir büyümesi yüzde 38 oldu. Çeyreklik bazda ise gelir artışı yüzde 18 olarak gerçekleşti.

Toplam satışlar içerisinde Türkiye’nin payı geçen yılki yüzde 30 seviyesinden bu çeyrekte yüzde 38 seviyesine yükseldi.

Türkiye'de satışlar güçlü gerçekleşirken, uluslararası pazarlarda talepte düşüş yaşandı

2022 yılı boyunca Batı Avrupa pazarında tüketici talebindeki yavaşlama, 2023 yılının genelinde devam etti. Batı Avrupa'da talep düşmeye devam ederken daha yavaş bir hızda Doğu Avrupa'da iyileşme işaretleri gösterdi. Batı Avrupa'da satış adetlerindeki düşüş fiyat artışları ile dengelense de, 3. çeyrekte gelir euro bazı da yıllık olarak düşük tek haneli azalışa sebep oldu. Afrika ve Orta Doğu'dan elde edilen gelirler, büyük ölçüde güçlü Orta Doğu operasyonlarının etkisiyle 3. çeyrekte yıllık bazda yaklaşık yüzde 7 büyüdü. Asya Pasifik gelirleri ise euro bazında yaklaşık yüzde 31 düştü. Daralma, zayıf talep ortamından kaynaklandı.

Arçelik’in brüt kâr marjı son çeyrekte yüzde 31,9 seviyesinden yüzde 32,8’e yükselirken hammadde maliyetlerinde düşüş ve dolar karşısında değer kazanan euro marjları destekledi. Yıllık ve çeyreklik bazda TL‘deki değer kaybı ve Türkiye’de satılan adetlerde güçlü büyüme marjları destekledi.

Şirketin FAVÖK marjı ise 3.çeyrekte yüzde 10,8’ten yüzde 10,6’e geriledi. Operasyonel Giderler/Satış oranında hem çeyreklik, hem de yıllık bazda artış buna sebep oldu.

Üçüncü çeyrekte şirketin Net İşletme Sermayesi/Satışlar oranı yüzde 23,4 olarak gerçekleşti. Net Borç/Kaldıraç oranı bu yılın 9 aylık döneminde, artan FAVÖK’ün de etkisiyle geçen senenin ilk 6 ayındaki yüzde 2,45’dan yüzde 2,36’e geriledi.

Serbest nakit akımı ise, artan yatırım harcamaları ve işletme sermayesi nedeniyle baskı altında kaldı.

Şirket, önceki çeyrekte açıkladığı bazı beklenti kalemlerinde revizyona gitti.

2023 yılının tamamında Türkiye’de TL cinsinden yüzde 60 civarındaki büyüme beklentisi yüzde 75’e revize edildi. Uluslararası satışlar için belirlenen ciroda belirlenen yüzde 2 civarındaki büyüme ise -yüzde 4 ile +yüzde 4 arası olarak güncellendi. Diğer taraftan şirketin, FAVÖK marjı için önceki çeyreklerde belirlediği yüzde 10,5 hedefi aynı kaldı; işletme sermayesinin satışlara oranı yine yüzde 25 altı olarak açıklandı. Şirket, yatırım harcamaları için hesapladığı yaklaşık 300 milyon euro olan tutarda ise değişikliğe gitmedi.