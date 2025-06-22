Arda Güler, Alonso'nun kucağına bomba bıraktı: Real Madrid'de kriz kapıda

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Arda Güler, Alonso'nun kucağına bomba bıraktı: Real Madrid'de kriz kapıda

Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili konuşan Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso'yu zor durumda bırakacak bir açıklama yaptı.

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, kulüp kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Eflatun beyazlılarla Amerika'da FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden 19 yaşındaki yıldız, "Şu an için ayrılmayı düşünmüyorum ama tabii ki oynamazsam her şeyi düşüneceğim. Şimdilik tamamen Real Madrid'e odaklandım" diye konuştu.

Real Madrid'de üçüncü sezonuna hazırlanan Arda Güler'in, teknik direktörlük koltuğuna Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'nun gelmesinin ardından daha çok süre alması bekleniyor.

Al Hilal maçında ikinci yarının başında oyuna giren Arda Güler başarılı bir performans sergilemişti.

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