Arda Güler antrenmana çıkmadı

Kaynak: AA
Arda Güler antrenmana çıkmadı

A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçının hazırlıklarını sürdürdü. Arda Güler antrenmana katılmadı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki basına kapalı antrenmana Arda Güler katılmadı.

Arda Güler'in ciddi bir sakatlığının bulunmadığı, dinlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci de takımdan ayrı çalıştı.

Ay-yıldızlı ekip, bugün saat 17.15'te hava yoluyla Hannover'den Dortmund'a geçecek.

A Milli Takım oyuncuları, Türkiye-Portekiz maçının oynanacağı BVB Stadyumu'nda TSİ 20.45'te bir yürüyüş yapacak.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise saat 21.00'de stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek.

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