Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı? İspanyol basını duyurdu

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Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı? İspanyol basını duyurdu

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler için heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Hafta sonu oynanan Celta Vigo maçına damga vuran Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Bu sezon Real Madrid'de şans bulmakta oldukça zorlanan A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler, beyazlıların Celta Vigo ile oynadığı mücadeleye damga vurmuştu. 1 gol ve 1 asist ile yıldızlaşan başarılı oyuncunun, ligin bir sonraki haftasında oynanacak olan Barcelona maçında oynayıp, oynamayacağı merak konusu olmuştu.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Arda Güler, Barcelona maçında kesinlikle oynayabilir. İlk 11'de yer almak için takım arkadaşlarıyla rekabet edecek." ifadelerini kullanarak bu konu hakkında kapıyı açık bırakmıştı.

Bu açıklamanın ardından İspanyol basınında yeni gelişmeler duyuruldu.

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ARDA GÜLER BARCELONA MÜCADELESİNDE OYNAYACAK

Relevo'da yer alan habere göre; Celta Vigo maçının ardından takımın en önemli isimlerinden Vinicius Junior, milli oyuncuyu soyunma odasında övdü. Ayrıntılarda, birkaç ay öncesine kadar takımda en çok konuşan isimlerden birinin Arda olduğu ancak bu durumun tersine döndüğü kaydedildi.

İspanyol basınında 20 yaşındaki oyuncunun El Clasico'da ilk 11'de yer alacağı belirtildi.

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