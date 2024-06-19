Arda Güler dünyanın dilinde Avrupa'da manşetlerde. Bakın ne isim taktılar?

EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen A Milli Takımımız F Grubu'ndaki ilk maça damgasını vurdu.

Milli Takımımız'ın gollerini 25. dakikada Mert Müldür, 65. dakikada Arda Güler, 90+7'de de Kerem Aktürkoğlu attı.

Mert Müldür ile Arda Güler'in müthiş golleri maça damgasını vururken, dünyanın da ilgisini çekti.

Avrupa basınında özellikle Arda Güler manşetlere çıktı ve "Türk Messi" adı takıldı. Bazı gazetelerden öne çıkan haberler şöyle:

GUARDIAN: Türkiye fırtınadan kurtulup Gürcistan'ı yenerken Arda Güler gök gürültüsünü getiriyor. Ne kadar eğlenceli bir maçtı ama! Taraftarların tezahüratları, duygular, olaylar... Çatısından sular akan Westfalenstadion’da Euro 2024'ün en iyi gecesi. 103 atak, 36 şut, direkten dönen 3 top ve dört gol içeren çılgın, harika bir maçtı.

BBCSPORT: Türk Messi kendini duyurdu. Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında 3-1'lik galibiyetle Gürcistan'ın kalbini kırarken, Arda Güler en iyi golü için erken adaylardan birisi oldu.

SKYSPORTS: Real Madrid'in harika çocuğu Arda Güler, Vincenzo Montella'nın takımı galibiyetle başlarken muhteşem bir gol attı.

KICKER: Rüya goller ve Gürcistan'a karşı 90 dakikalık tempolu futbol... Son derece eğlenceli bir futbol maçı Türkiye adına daha iyi bitti. Arda Güler, Türkleri rüya gibi bir golle ödüllendirirken, Aktürkoğlu son golü atmadan Gürcistan uzatma dakikasında önemli bir fırsatı kaçırdı.

L’EQUIPE: Türkiye çok tempo bir maçın ardından Gürcistan'ı mağlup etti. Dortmund'un sağanak yağmuru altında yoğun ve tempolu bir karşılaşma sonunda Türkiye, Gürcistan'ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Mert Müldür ve Arda Güler ceza sahası dışından iki muhteşem gol attı.

AS: Arda Güler’in başyapıtı. Real Madridli futbolcu, sol ayağıyla yaptığı muhteşem bir vuruşla Türkiye'ye galibiyeti yaşattı.

MUNDO DEPORTIVO: Arda Güler’in liderlik ettiği Türkiye, Gürcistan’ı nakavt etti. Arda Güler, 65’inci dakikada galibiyeti getirmek için harika bir gol attı ancak Gürcistan iyi mücadele ederek son dakikaya kadar beraberliği kovaladı.