Arda Güler dünyayı salladı

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Arda Güler dünyayı salladı

Türkiye-Gürcistan maçında harika bir gol atan Arda Güler'e tebrik mesajları yağdı.

Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye, F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı.

Ay yıldızlılar, mücadeleyi 3-1 kazandı ve turnuvaya 3 puanla başladı.

Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Gürcistan'ın tek golü ise Georges Mikautadze'den geldi.

Mert Müldür ve Arda Güler'in harika golleri maça damgasını vurdu.

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ARDA GÜLER DÜNYAYI SALLADI
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, 65. dakikada ceza sahası dışından tam 90'a harika bir gol attı.

Arda Güler, 19 yıl 118 gün ile Türk futbol tarihinde Avrupa Şampiyonları'nda gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

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Ayrıca Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol etan en genç futbolcu oldu.

Maç sonrası Arda Güler'e tebrik mesajları yağdı.

Başta Milli Takım ve Real Madrid olmak üzere Real Madrid'den takım arkadaşı Thibaut Courtois ''Ardaaa abi'' paylaşımını yaparken, FIFA ve UEFA tebrik paylaşımı yaptı.

İşte Arda Güler için yapılan paylaşımlar:

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