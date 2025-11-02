İspanya La Liga'da Real Madrid dün akşam sahasında Valencia'yı 4-0 mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Arda Güler de Mbappe'ye asist yaptı.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla 75.kez saha çıkmış oldu. Bu gelişmeyle beraber genç oyuncu, Fenerbahçe'ye 2 Milyon Euro (yaklaşık 100 milyon lira) bonus daha kazandırdı.

ARDA GÜLER HER 25 MAÇTA FENERBAHÇE'YE KAZANDIRACAK

2023 yılında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda'nın kontratında yer alan madde nedeniyle oynadığı her 25 maç için Fenerbahçe'nin kasasına 2 milyon euro girecek.