Süper Lig lideri Galatasaray, 2. sırada yer alan Trabzonspor'u RAMS Park'ta konuk etti. Maç başladığı skorla 0-0 tamamlandı. Usta isimler bu mücadeleyi kaleme alırken, bordo-mavililerin yıldız oyuncusu Ernest Muçi'ye sert eleştirilerde bulundular.

İşte o yazılardan öne çıkanlar;

"TRABZONSPOR ÇOK İYİ TAKIM KURMUŞ"

"Galatasaray tarafından bakılınca Trabzonspor maçının olumlu yanları da var. Uzun lig maratonunda telafi edilebilecek sadece 2 puan kaybettiler. Karşılığında; Lemina'nın stoper performansını kazandılar, final paslarda kararsızlığın neler kaybettirdiğini öğrendiler. Güzel dersler alındı. En önemlisi de Okan Buruk şunu öğrenmiş oldu: “Biz oynarız, rakip önlem alsın” demekle bu iş olmuyor. Hep daha fazlasını istemek lazım demek ki! Trabzonspor’a gelince. Çok iyi bir takım kurmuşlar. Geleceğe yatırım yapmışlar. Her topa kafasını sokan bir on bir kurulmuş. Son şampiyonluktan bu yana Trabzonspor’u öz kimliğine Fatih Tekke kavuşturmuş. Özellikle Oulai’yi kim bulmuşsa tebrik etmek lazım. Bu futbolcuyu Trabzon’da tutmak zor. Çok yakında Premier Lig ya da La Liga’da izlemeye devam ederiz."

(Mustafa Ersoy/T24)

"MUCI'NİN VARLIĞIYLA YOKLUĞU BELLİ DEĞİLDİ"

"Savunma ve ortada istenilen performans ortaya konulmasına rağmen sorun, ön alanda. Çünkü ileride oynayan 3 futbolcu da çok fazla top kayıpları yaptı. Muçi'nin sahada varlığıyla yokluğu belli değildi. Yaptığı top kayıpları, Galatasaray ataklarının başlangıcı oldu. Rakibin eksik yakalandığı pozisyonlarda daha çabuk ve etkili atak girişimleri gerçekleştirilse sonuç çok daha farklı olurdu. Kısıtlı bir kadroya sahip olmasına karşın Trabzonspor'un ligde bulunduğu durum, geçtiğimiz yıllara göre çok daha ilerisi için ümit veren bir konumda. Şampiyonluk yarışının içerisinde olabilirler mi, bunu zaman gösterecek. Ama bir başka gerçek var ki; oynadıkları oyun, her geçen gün birlikte düşünme ve paylaşma olgusunun sahaya yansımasıdır."

(İskender Güven/Sabah)

"YUNUS YOKOĞLU YOK"

(Mehmet Ayan/Hürriyet)

"SORUN GALATASARAY'DAYDI

"Çok şey beklenen iki santforun, Victor Osimhen ile Paul Onuachu’nun ortalıkta görünmediği, daha doğrusu iki takımın da santrforlarına topu ulaştıramadığı maçta Okan Buruk hem Ismael Jakobs’u hem de Mauro Icardi’yi oyuna gönderdi. Galatasaray hücum yönünü çeşitlerken Trabzon iyice savunmaya gömüldü. Onlar açısından böyle bir deplasmanda kaybetmemek önemliydi ve düzenli davranarak yenilmeden ligdeki pozisyonlarını korudular. Sorun Galatasaray’daydı! Ligin en güçlü takımı en etkili oyuncularının nasıl durdurulacağına dair ciddi kopyalar verdi diğer takımlara. Bakalım bu maçın böyle bitmiş olması bu akşam ki maçı nasıl etkileyecek?"

(Cem Dizdar/Fanatik)

"AJAX MAÇI YÜZÜNDEN TAM GAZ OYNAYAMADILAR"

"Sarı-kırmızılıların çarşamba gecesi Ajax maçı olduğundan herhalde onlar da biraz tam gaz oynamadı. Bu konuda fazla bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü Ajax maçından alacakları bir galibiyet Şampiyonlar Ligi’ndeki yolu açacak. Orası çok önemli. O maçların tekrarı yok. Burada puan da kaybetsen telafi etme şansın var. Trabzonspor eksiklerine rağmen iyi yolda ve bu sezon iyi işler yapacağa benziyor. Barış Alper dikişi Galatasaray’da tutmaz. Seyirci ile bir türlü barışamadı. Galatasaray da ondan gelecek parayı bir daha bulamaz herhalde. Hakem birkaç sarı kartı atladı. Mümkün olduğu kadar az kullanmaya çalıştı. Kırmızı da yüzde yüz doğruydu. VAR’a bırakmaması kendisine artı yazdı."

(Erman Toroğlu/Sözcü)