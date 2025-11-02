Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile berabere kalırken, hakem Cihan Aydın düdükleri çok konuşuldu. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi, Galatasaray-Trabzonspor maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. Tecürbeli hakemler, Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda aynı görüşte birleştiler.

İşte Trio ekibinin yorumları;

VICTOR OSIMHEN'İN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Bülent Yıldırım: Futbol içinde olan bir pozisyon. Hakemin verdiği karar doğru.

Bahattin Duran: Devam kararı son derece doğru. Çok ufak bir temas olsa da penaltı olacak kadar ağır bir müdahale yok.

Deniz Çoban: Bence de devam kararı doğru.

TRABZONSPOR'UN PENALTIĞI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru. Oyuncunun genişletmiş olduğu sağ eline gelse pozisyon penaltı olacak ancak yakın mesafedeki eline geldiğinden dolayı penaltı değil.

Bahattin Duran: Bence de penaltı değil. Sağ eline gelse penaltı diyebilirdik ancak sol eli doğal konumda devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Bence de devam kararı doğru.

LUCAS TORREIRA'NIN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Bülent Yıldırım: Kıdemli yardımcı hakemin kararı doğru. Pozisyon ofsayt.

Bahattin Duran: Pozisyon ofsayt. Yardımcı hakemin önünden oyuncu da geçiyor. Kararı vermek zor bu pozisyonlarda ancak doğru kararı verdi.

PINA'NIN ELLE OYNADIĞI POZİSYON

Bahattin Duran: Burada topu uzaklaştırdıktan sonra kayarak elle oynuyor. Pozisyon ceza sahası dışında olduğu için penaltı değil. Ceza sahası içinde olsa da penaltı verilmezdi.

Bülent Yıldırım: Kesinlikle bir penaltı yok.

LEROY SANE'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Bahattin Duran: Burada ikinci yardımcı hakem doğru bir karar veriyor. Sane net şekilde ofsaytta.

Bülent Yıldırım: Kesinlikle ofsayt. Doğru bir karar.

TRABZONSPOR'UN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART

Bülent Yıldırım: Kırmızı karttan bir şüphe yok. O ayağın orada olmaması gerekiyor.

Bahattin Duran: Hareket kırmızı kart. Hakemin verdiği kırmızı kart doğru.

