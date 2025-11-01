Bu sezon Real Madrid'de ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan Arda Güler'i etkileyecek haberler çıkmıştı. Başkent ekibinin devre arasında Jobe Bellingham'ı transfer ederek, Arda Güler'i yedek kulübesine çekeceği öne sürülmüştü. Bu konu hakkında işler terse döndü.

ARDA GÜLER'İN RAKİBİNİ MANCHESTER UNITED ALIYOR

Noticies.cat'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Manchester United, Jobe Bellingham ile sözleşme imzalamaya çok yakın. Kırmızılıların, bu transfer için Borussia Dortmund'a 50 milyon euro ödeyeceği ve görüşmelerin hızlandırıldığı kaydedildi. Bu gelişmenin, Arda Güler'e yaradığı da haberde belirtildi.

ARDA GÜLER'İN SEZON RAKAMLARI

Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasını 19 maçta sırtına geçirdi. Arda Güler, bu maçlarda 4 gol attı ve 7 de asist yaptı.

