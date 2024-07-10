Arda Güler fenomen oldu

İspanyol devi Real Madrid’de oynayan genç yeteneğimiz Arda Güler artık bir sosyal medya fenomeni...

A Milli Takımımız ile Euro 2024’te de başarılı bir performans sergileyen Arda, rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Yetenekleri ve oynadığı futbolla dünyanın en önde gelen futbolcularından biri haline gelen Arda Güler, sosyal medyada da büyük bir başarıya imza attı. Instagram’da 11 milyon takipçiye ulaşarak en çok takipçiye sahip Türk futbolcu oldu.

EURO 2024’e Gürcistan maçında attığı muhteşem gol ile dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki genç yetenek, uluslararası medyada geniş yer buldu.

EURO 2024 başladığından bu yana Instagram’da 1 milyon 93 bin 669 yeni takipçi kazanan Arda Güler, dünya yıldızlarını geride bırakarak adından söz ettirdi.