Arda Güler fırça yedi

Real Madrid, yeni sezon hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirdiği kamp ile sürdürüyor. İspanyol devinin Milan ile oynadığı hazırlık maçında, milli oyuncumuz Arda Güler ilk 11'de sahaya çıktı. Maç sırasında Arda Güler ve Luka Modric'in konuşmaları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MODRIC'TEN ARDA'YA UYARI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Luka Modric, Arda Güler'e bazı uyarılarda bulundu. Genç yıldızın fırsat bulmasına rağmen şut çekmediğini fark eden Modric, Arda'ya "Bir daha böyle yapma! Şansın varken uzaktan denemekten çekinme. Harika vuruş yeteneğinden faydalan" dedi.

45 DAKİKA SAHADA KALDI

Real Madrid'in Chicago'daki Soldier Field Stadı'nda Milan ile oynadığı maçta ilk 11'de başlayan Arda, 45 dakika sahada kaldı. Maç, Milan'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Arda Güler'in ilk yarıdaki performansı beğeni toplarken, ikinci yarının başında yerini Nico Paz'a bıraktı.

ANCELOTTI'DEN ÖVGÜLER

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, maç sonrası yaptığı açıklamada Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Ancelotti, "Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir. Onun için en iyi pozisyon 10 numara. Solda oynamak onun için iyi değil çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir. Arda için önemli bir sezon olacak, daha büyük bir rolü olacak" dedi.

REAL MADRID KARNESİ

Real Madrid ile ilk sezonunda kupalar kazanan Arda Güler, 1 La Liga, 1 İspanya Süper Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. İspanyol deviyle toplam 12 maçta forma giyen Arda, bu maçlarda 6 gol attı. EURO 2024'te milli takımda da dikkat çeken Arda Güler, 5 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.