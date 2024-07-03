Arda Güler fotoğrafı Avrupa'yı karıştırdı

Milli takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile kozlarını paylaştı.

Leipzig Stadı’nda oynanan kritik mücadele ay-yıldızlılar rakibini 2-1 mağlup ederek tarih yazdı.

Millilerimize bu galibiyeti getiren golleri 1 ve 59. Dakikalarda Merih Demiral kaydederken Avusturya’nın tek golü 66. dakikada Gregoritsch’ten geldi.

Karşılaşmaya dair pek çok olay hem ülkemizde hem de Avrupa’da gündem olurken Arda Güler’in maç içerisinde çekilen bir resmi günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Grup aşamasında gösterdiği performans ile herkesi büyülemeyi başaran Arda Güler için Avusturya savunması adeta alarm verdi.

Genç yıldızımızın topu almaması için her şeyi yapan Avusturyalılar aldığında ise 5-6 kişi Arda Güler’in üstüne gitti.