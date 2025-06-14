Arda Güler için büyük sınav! 1 formaya 3 aday

Xabi Alonso'nun Real Madrid'e gelmesiyle birlikte kulüp, yüksek tempolu futbol, ​​organize pres ve en baştan itibaren daha bağlantılı bir oyun tarzı vaat eden yeni bir döneme hazırlanıyor.

Bu yeni taktiksel manzarada, başlangıçta destekleyici bir rol üstleniyor gibi görünen ancak orta sahada kilit figürler olmak için mücadele edecek üç oyuncu ortaya çıkıyor. Brahim Díaz, Arda Güler ve Franco Mastantuono. Üç yeteneğin ortak bir noktası var; Teknik hücum orta saha oyuncuları, dengesiz paslar yaratabiliyor ve gol atabiliyorlar. Ancak her birinin, Xabi Alonso'nun taleplerine bağlı olarak fark yaratabilecek nüansları var.

Son sezonlarda önemli bir varlık olarak kendini kanıtlayan Brahim Díaz, hem kanatlarda hem de içeride oynayabileceğini kanıtladı. Dar alanlardan geçme yeteneği ve kaleye olan bağlantısı onu güvenilir ve olgun bir seçenek haline getiriyor. 25 yaşında, kariyerinin bu kritik anına özgüven ve deneyimle giriyor.

Arda Güler, sakatlıklar nedeniyle beklentilerin altında oynadığı ilk sezonun ardından, 2023'te neden transfer edildiğini doğrulayan ipuçları vererek geçen sezonu ilk 11'de tamamladı. Sol ayaklı, yetenekli ve ayrıcalıklı bir vizyona sahip olan Güler, üçü arasında en yaratıcı olanı, ancak aynı zamanda istikrar ve düzenliliğe en çok ihtiyaç duyan kişi. Genç yeteneklere değer veren ancak taktiksel yoğunluk talep eden Xabi gibi bir koç altında, yeni sistemin zorluklarına iyi uyum sağlarsa bir adım öne geçebilir.

Franco Mastantuono, hemen çıkış yapmak isteyen geleceğin joker kartı. Henüz 17 yaşında olan Arjantinli, Real Madrid'in kendisine 63 milyon euro ödemesinin ardından Güney Amerika futbolunun büyük bir mücevheri etiketiyle geldi. Her şey bir uyum sürecine işaret etse de, özgüveni ve futboldaki olgunluğu zaman çerçevesini kısaltabilir. Ortada, dışarıda veya daha da geride oynayabilir, bu da ona esnekliğe ihtiyaç duyacak bir kadroda çok yönlülük kazandırır.