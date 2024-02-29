Arda Güler için flaş iddia: Bedelini ödedi

İspanya'nın Real Madrid takımına büyük umutlarla giden, ancak bir türlü oynayamayan Arda Güler'le ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

AS gazetesi, Sevilla maçında tam oyuna gireceği sırada Real Madrid'in gol atıp öne geçmesinin ardından teknik direktör Ancelotti tarafından tekrar kulübeye oturtular genç futbolcunun hem mutsuz, hem de sinirli olduğunu ileri sürdü.

Takımdaki diğer genç oyunculardan daha az forma şansı bulan Arda Güler'in kiralanabileceği, Sevilla takımının da teklif yapmaya hazırlandığı da haberde yer aldı.

Katalan basını ise Arda Güler'in Barcelona'nın yerine Real Madrid'i seçmesinden dolayı pişman olduğunu iddia etti. Arda Güler'in, gençlere şans veren Barcelona yerine, Real Madrid'i seçmesinin bedelini ödediği de ileri sürüldü.