Arda Güler İstanbul'da! Masaları silerken görüntülendi

Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler İspanya'da zor günler yaşarken ilginç bir gelişme yaşandı.

Madrid'te forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler İstanbul'da başka bir konuyla gündeme geldi.

İstanbul'da bir cafede temizlik yaparken kameraya takılan genç bir garson Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’e benzerliğiyle gündem oldu.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşıma birçok yaratıcı yorum geldi.

"Arda Gülmez", "Biraz daha yedek kalırsa Arda Güler'in kariyeri" başlıklarıyla paylaşılan videolara etkileşim yağdı.

Kullanıcıları bir kısmı da "Annesi görse ayırt edemez" yorumunda bulundu.

REAL MADRİD BAŞKANI DEVREDE

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin şans vermediği milli futbolcu Arda Güler için Real Madrid Başkanı'nın devreye girdiği gelen haberler arasında.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in bu sezon fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştiği belirtildi.