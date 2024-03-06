Arda Güler İstanbul'da! Masaları silerken görüntülendi

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler İstanbul'da! Masaları silerken görüntülendi
İstanbul'da bir cafede çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Arda Güler'e benzerliğiyle dikkat çeken garsonun videosuna binlerce yorum geldi.

Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler İspanya'da zor günler yaşarken ilginç bir gelişme yaşandı.

Madrid'te forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler İstanbul'da başka bir konuyla gündeme geldi.

İstanbul'da bir cafede temizlik yaparken kameraya takılan genç bir garson Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’e benzerliğiyle gündem oldu.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşıma birçok yaratıcı yorum geldi.

"Arda Gülmez", "Biraz daha yedek kalırsa Arda Güler'in kariyeri" başlıklarıyla paylaşılan videolara etkileşim yağdı.

Kullanıcıları bir kısmı da "Annesi görse ayırt edemez" yorumunda bulundu.

REAL MADRİD BAŞKANI DEVREDE

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin şans vermediği milli futbolcu Arda Güler için Real Madrid Başkanı'nın devreye girdiği gelen haberler arasında.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in bu sezon fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştiği belirtildi.

İlgili Haberler
Yılmaz Vural kapıya dayandı
Arda Güler Galatasaraylı futbolcuların derbi sevinçlerini beğenmişti. Nedenini açıkladı
Arda Güler Galatasaraylı futbolcuların derbi sevinçlerini beğenmişti. Nedenini açıkladı
Arda Güler'in yeni takımı belli oldu. İspanyollar açıkladı
Arda Güler pişman oldu
Valencia Real Madrid maçında inanılmaz olay. 4 gol 2 kırmızı kart. Arda Güler detayı
Valencia Real Madrid maçında inanılmaz olay. 4 gol 2 kırmızı kart. Arda Güler detayı
Arda Güler için flaş iddia: Bedelini ödedi
Arda Güler için flaş iddia: Bedelini ödedi
Son Haberler
Ali Koç kameraların önünde açıkladı Spor
Ali Koç kameraların önünde açıkladı
Aydın’da motosiklet kazası Yerel Haberler
Aydın’da motosiklet kazası
Yangında can pazarı. Mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı Gündem
Yangında can pazarı. Mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı
Hyundai gemileri yaktı. Mart ayında 220 bin TL indirdi Otomotiv
Hyundai gemileri yaktı. Mart ayında 220 bin TL indirdi
Kassandra seçim sonuçlarını 25 gün önceden açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de anket şirketleri şok yaşayacak Gündem
Kassandra seçim sonuçlarını 25 gün önceden açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de anket şirketleri şok yaşayacak
Murat Kurum: İstanbul'da kadınlar hesap soracak Siyaset
Murat Kurum: İstanbul'da kadınlar hesap soracak
Tekirdağ'da 12 kişi uyuşturucudan yakalandı Yerel Haberler
Tekirdağ'da 12 kişi uyuşturucudan yakalandı