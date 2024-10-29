Arda Güler için yeni bir sayfa açılıyor! Real Madrid’de ipler koptu

Düzenleme: Ümit Karadağ
Arda Güler için yeni bir sayfa açılıyor! Real Madrid’de ipler koptu

Barcelona karşısında büyük hezimet yaşayan Real Madrid’de Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin tahtı sallanıyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yeni sezonda yeni bir teknik direktörle yola çıkmayı planladığı, bu ismin de Bayer Leverkusen’in başındaki Xabi Alonso’nun olduğu ileri sürüldü.

Milli yıldız Arda Güler’e 1 buçuk yıldır forma şansı vermeyen Real Madrid’in Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin geleceği hakkında spekülasyonlar arttı.

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YENİ SEZON İÇİN XABİ ALONSO İDDİASI

İspanyol medyası Ancelotti döneminin sezon sonunda biteceğini ve Perez’in yeni bir teknik direktör arayışına girdiğini öne sürüyor.

Real Madrid’in yeni sezonda takımın başına getirmeyi planladığı isim Bayer Leverkusen’de başarılı bir performans sergileyen Xabi Alonso. Perez’in, Alonso ile görüşmelere başladığı ve sezon sonunda anlaşma sağlanabileceği belirtiliyor.

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ANCELOTTİ’NİN SÖZLEŞMESİ 2026’YA KADAR UZATILMIŞTI

Real Madrid, Carlo Ancelotti’nin sözleşmesini daha önce 2026 yılı sezon sonuna kadar uzatmıştı.

Ancak El Clasico’da alınan ağır mağlubiyet ve son dönemdeki kadro seçimleri, Perez’in İtalyan teknik adam ile yolları ayırmak istediği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Ancelotti’nin geleceği hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, kulüp içindeki belirsizlik devam ediyor.

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