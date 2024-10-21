Arda Güler İspanya’da manşetlerde: Ancelotti’yi topa tuttular

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, bu sezon beklentilerin altında forma giyerken gol ya da asist katkısı veremedi. Sezon başında daha fazla forma giymesi beklenen genç yıldız, büyük hayal kırıklığı yaşarken Teknik Direktör Ancelotti’nin tercihi zaman zaman tepki çekiyor.

Bu sezon çıktığı 10 maçta sadece 291 dakika forma giyen Arda Güler, ligdeki 3 maçta hiç forma giyemedi. Genç oyuncu, Real Betis, Atletico Madrid ve Celta Vigo maçlarında sadece yedek kulübesinde oturdu ve hocasından formayı alamadı.

Real Madrid taraftarları zaman zaman Arda Güler’in az forma şansı bulmasına tepki gösterirken, bazı İspanyol yorumcular Arda Güler’in bu kadar az forma şansı bulmasına tepki gösterdi.

ANCELOTTİ’Yİ TOPA TUTTULAR

İspanyol Mundo Deportivo gazetesi Arda Güler ile ilgili yayınlanan bir haberde Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’ye tepki gösterdi. Haberde, Ancelotti’nin oyununun ihtiyaç duymasına rağmen Arda Güler’i tercih etmediği vurgulandı. Genç yıldızın savunmada zaman zaman açıklara neden olduğu belirtilirken Real Madrid taraftarlarının taleplerine rağmen Ancelotti’nin Arda’yı tercih etmediğinin altı çizildi.

Mundo Deportivo’da yayınlanan haberde Arda Güler’in maç başına yaklaşık yarım saat oynayabildiğinin altı çizilirken, Celta Vigo’ya karşı oynana son maçta hiç forma giyemediği vurgulandı.

Haberde, Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti’nin sıkışık fikstürde Arda’nın ne kadar forma giyebileceğinin belirsizliğini koruduğuna vurgu yapıldı. Öte yandan genç yıldızın önümüzdeki dönemde forma beklemeye devam edeceği belirtildi.

İspanyol basınında zaman zaman Arda Güler’in devre arasında takımdan ayrılmasının beklenmesine rağmen Real Madrid cephesi bu konudaki tavrını henüz duyurmadı. Arda’nın takımda kalıp kalmayacağı önümüzdeki dönemde belli olacak.