Arda Güler Mesut Özil'i çıldırttı!

Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen A Milli Takımımız'ın genç yıldızı Arda Güler, Avrupa basınında yine manşetlerde yer aldı.

Hemen hemen her ükenin gazeteleri Arda Güler'in attığı golü okurlarıyla ayrıntılı bir şekilde paylaştı.

İngiltere'nin The Sun gazetesi Arda Güler'in turnuvanın en iyi golünü attığını belirtirken, The Guardian, "Arda fırtınalı maça attığı golle şimşekler çaktırdı" ifadesini kullandı.

İtalya'nın ünlü gazetesi La Gazzetta dello Sport, "Arda Güler’den süper gol", SKY Sport da "Arda Güler’in büyüsü belli oldu" başlıklarını kullandı.

En ilginç yorumlar ise İspanyol basınından geldi.

AS gazetesi, "Arda Güler'den Mesut Özil'i bile çıldırtan gol" diye esprili bir başlık attı. Mundo Deportivo da Arda Güler'in golü için "Sanat eseri" ifadesini kullandı.

Portekiz'den Abola "Türklerin altın çocuğu Arda Güler", Record da "Arda Ronaldo'nun rekorunu çaldı" diye yazdı.

