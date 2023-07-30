Arda Güler ne kadar sahalardan uzak kalacak? İspanyol doktordan kahreden açıklama

Dizindeki sakatlık nedeniyle Real Madrid'in ABD kampından ayrılarak İspanya'ya dönen Arda Güler'le ilgili üzücü bir açıklama geldi.

Arda Güler ne kadar sahalardan uzak kalacak? İspanyol doktordan kahreden açıklama

Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi olay olan Arda Güler, yeni takımının ABD kampında sakatlandı.

Güler, kamptan ayrılarak İspanya'ya döndü.

Kulüpten yapılan açıklamada sağ diz iç menisküsünde kısmi yırtılma olduğu belirtilmişti.

İspanya’nın sporcu sakatlıkları konusunda en ünlü ismi olan Pedro Luis Ripoll, Marca gazetesine Arda Güler’in sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İspanyol doktor şu ifadeleri kullandı:

“Bu durumda, 18 yaşındaki genç sporcu Arda’nın ciddi bir sakatlığı olduğunu söyleyebiliriz. Menisküs, futbolcunun geleceği için hayati bir öneme sahiptir; çünkü dizdeki kıkırdakları koruyan ve futbolda genç sporcular için önemli bir eklem koruyucu unsurdur. Özellikle futbolcu ve genç sporcularda beş yıl ve on yıl gibi ileriye dönük bakıldığında bu büyük bir önem taşır. Eğer sakatlık gerçekten ciddiyse, tıbbi literatürde belirtilen tek bir çözüm vardır, o da menisküsün dikilmesi, yani menisküsün tekrar kapsülünü saran duvara dikilmesidir. Bu süreçte iyileşme süresi yaklaşık beş ay olabilir.

Ancak, yaralanmanın önemli olmadığı, kopma boyutunun çok büyük olmadığı durumlarda, konservatif tedavi seçeneği düşünülebilir. Ancak tıbbi literatür, başarılı bir menisküs dikiminin 12 haftayı geçmeyecek şekilde yapılması gerektiğini belirtmektedir. Bu süre, konservatif tedavi seçeneğinin sınırlayıcı faktörü olarak kabul edilebilir.

Sonuç olarak, herhangi bir kişi, özellikle 18 yaşındaki bir sporcu için, eğer yaralanma önemliyse kesinlikle menisküs dikimi düşünülmelidir ve iyileşme süreci yaklaşık 5 ay olacaktır. Eğer yaralanma önemsizse, konservatif tedavi seçeneği değerlendirilebilir, ancak bu durumda menisküs dikim süresinin 12 haftayı geçmemesi gerektiğini unutmamak gerekir.”

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