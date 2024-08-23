Arda Güler öyle bir hareket yaptı ki herkes büyülendi. Modric kendini tutamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler öyle bir hareket yaptı ki herkes büyülendi. Modric kendini tutamadı

Real Madrid'in bugün yaptığı antrenmana milli futbolcumuz Arda Güler'in hareketi damga vurdu.

İspanya La Liga’nın ilk haftasında Real Mallorca ile 1-1 berabere kalan Real Madrid, Real Valladolid maçına yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Kondisyon Antrenörü Antonio Pintus’un uyguladığı testlerde milli oyuncu Arda Güler’in takımın en iyileri arasında yer alması, Teknik Direktör Carlo Ancelotti’yi etkiledi. İtalyan teknik adam, antrenmanlarda Arda Güler ile daha fazla ilgileniyor ve İspanyol basınına göre, genç oyuncuya Real Valladolid maçında ilk 11’de şans vermeyi düşünüyor.

Son antrenmanda yine Arda Güler damgasını vurdu. Takımın tecrübeli isimlerinden Luka Modric, genç oyuncunun yaptığı bir harekete hayran kaldı ve “Ballon d’Or, Arda Ballon d’Or” diye bağırdı. Her yıl dünyanın en iyi futbolcusuna verilen bu ödülün, Modric tarafından Arda Güler’e yakıştırılması dikkat çekti. İspanyol basını, Modric’in Türk yıldıza hayran olduğunu ve onun muazzam bir yeteneğe sahip olduğunu belirtti.

İspanyol basını, Arda Güler için şu ifadeleri kullandı: “Arda Güler, Real Madrid’e katıldığından beri çok hızlı bir ilerleme kaydetti. Türk yıldız, ilk haftalarda en göze çarpan oyunculardan biri oldu ve bu sezon önemli bir rol oynayabileceğini gösterdi. Modric, son antrenmanın en göze çarpan oyuncularından biri olan Arda Güler’e karşı zaafını her zaman göstermiştir. Arda, hiç tartışmasız, her antrenmanda gösterdiği gibi mevcut kadrodaki en yetenekli oyunculardan biri.

gvqhwvnwyaakbgv.jpeg

gvk9dskxaaatlyp.jpeg

gvrnnb6xgaamaxj.jpeg

gvrbjcuwqaa2wkn.jpeg

İlgili Haberler
Arda Güler'e gün doğdu. Real Madrid yıkıldı
Ali Koç'tan Göztepe maçı için suç duyurusu. Flaş TFF detayı
Öne Çıkanlar
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Son Haberler
Uğur Dündar hastaneden aldığı Reha Muhtar haberini paylaştı. Sevgili arkadaşım Reha Muhtar... Gündem
Uğur Dündar hastaneden aldığı Reha Muhtar haberini paylaştı. Sevgili arkadaşım Reha Muhtar...
Peker Açıkalın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Görenler tanıyamadı Gündem
Peker Açıkalın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Görenler tanıyamadı
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını açıkladı Spor
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını açıkladı
Eğlence mekanına alınmayınca çalışanı ezerek öldürdüler Gündem
Eğlence mekanına alınmayınca çalışanı ezerek öldürdüler
iOS 18 sürümü iPhone kullanıcılarına çağ atlatacak. İşte yeni eklenecek 10 özellik Gündem
iOS 18 sürümü iPhone kullanıcılarına çağ atlatacak. İşte yeni eklenecek 10 özellik
Milli takım yerle bir oldu Spor
Milli takım yerle bir oldu