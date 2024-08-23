Arda Güler öyle bir hareket yaptı ki herkes büyülendi. Modric kendini tutamadı

İspanya La Liga’nın ilk haftasında Real Mallorca ile 1-1 berabere kalan Real Madrid, Real Valladolid maçına yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Kondisyon Antrenörü Antonio Pintus’un uyguladığı testlerde milli oyuncu Arda Güler’in takımın en iyileri arasında yer alması, Teknik Direktör Carlo Ancelotti’yi etkiledi. İtalyan teknik adam, antrenmanlarda Arda Güler ile daha fazla ilgileniyor ve İspanyol basınına göre, genç oyuncuya Real Valladolid maçında ilk 11’de şans vermeyi düşünüyor.

Son antrenmanda yine Arda Güler damgasını vurdu. Takımın tecrübeli isimlerinden Luka Modric, genç oyuncunun yaptığı bir harekete hayran kaldı ve “Ballon d’Or, Arda Ballon d’Or” diye bağırdı. Her yıl dünyanın en iyi futbolcusuna verilen bu ödülün, Modric tarafından Arda Güler’e yakıştırılması dikkat çekti. İspanyol basını, Modric’in Türk yıldıza hayran olduğunu ve onun muazzam bir yeteneğe sahip olduğunu belirtti.

İspanyol basını, Arda Güler için şu ifadeleri kullandı: “Arda Güler, Real Madrid’e katıldığından beri çok hızlı bir ilerleme kaydetti. Türk yıldız, ilk haftalarda en göze çarpan oyunculardan biri oldu ve bu sezon önemli bir rol oynayabileceğini gösterdi. Modric, son antrenmanın en göze çarpan oyuncularından biri olan Arda Güler’e karşı zaafını her zaman göstermiştir. Arda, hiç tartışmasız, her antrenmanda gösterdiği gibi mevcut kadrodaki en yetenekli oyunculardan biri.”