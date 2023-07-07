Arda Güler resmen Real Madrid'de. İspanyol devine imzayı attı

Editör: Barış Atakan

Arda Güler kendisini Real Madrid'e bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Arda Güler, 2029 yılına kadar Real Madrid'in başarısı için ter dökecek. 18 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinde 24 numaralı formayı giyecek.

"BİZİM DEĞERLERİMİZLE BÜYÜYECEKSİN"

Başkan Florentino Perez yaptığı açıklamalarda şu sözlere yer verdi;

-Milyonlarca çocuk gibi harika geri dönüşler gördünüz. Saygı, alçakgönüllülük, dayanışma ve en önemlisi Real Madrid'in asla vazgeçmediği. 14 Avrupa Kupası kulübüne hoş geldiniz. , hayatınızın en önemli mücadelesine sahipsiniz, Bernabéu. Bu anı, aileniz gibi asla unutmayacaksınız. Her zaman yanınızda olan ve dünya futbolunun en büyük vaatlerinden biri ve bir idol olmak için güç verenler. Burada milyonlarca ve milyonlarca Real Madrid taraftarının desteğini hissedeceğiniz için eşsiz duygular yaşayacaksınız. Bu kulüp için oynamak büyük bir sorumluluk taşıyor çünkü birçokları için bir mihenk taşı oluyorsunuz. Bir gün Real Madrid'de oynamayı hayal eden tüm çocuklara bir örnek. Bu kulübü hayal ettiniz ve bugün onu gerçekleştirmeye başlıyorsunuz. Evinize, Real Madrid'e hoş geldiniz

-Sevgili Arda, yeteneğin ve çaban seni buraya getirdi. Bu logoyu seçtiğin için çok teşekkür ederiz. Henüz 18 yaşında olmana rağmen büyük başarılara imza attın. Eminim ki Real Madrid'in bugünlere gelmesini sağlayan temel değerlerin farkındasın. Bizimle birlikte yalnızca futbol sahnesinde değil bizim değerlerimizle büyüyeceksin. Biliyorsun ki Real Madrid'in kitabında pes etmek yok. Bu değerler senin gelişmene yardımcı olacak biz her zaman senin yanında olacağız. Bu anı hiçbir zaman unutmayacağını biliyorum. Ailen burada her zaman seninle olacak, onlara saygılarımı sunuyorum."

"EFSANE OLMAK İSTİYORUM"

Florentino Perez sonrası konuşan Arda Güler, "Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Real Madrid, Arda Güler transferi için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis ve azami 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe'nin Arda Güler'in sonraki satışından da yüzde 20 payı bulunuyor.