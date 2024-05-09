İstanbul'da lisede deprem tatbikatında kaza: AFAD görevlisi yüksekten düştü

İstanbul Bakırköy Anadolu Lisesi'nde yapılan deprem tatbikatı sırasında, AFAD görevlisi asılı olduğu yükseklikten yere düştü. Tatbikat esnasında meydana gelen bu kaza, okulda ve çevresinde endişe yarattı. Olayın detayları ve görevlinin durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, bu tür tatbikatların güvenlik önlemleri açısından önemine vurgu yapılırken, yaşanan kaza durumunun dikkate alınması gerektiği belirtildi. Güvenlik ve acil durum tatbikatlarının önemi bir kez daha gözler önüne serildi.