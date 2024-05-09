Beğeni uğruna motorunu yayaların üzerine sürdü

Kaynak: DHA
Beğeni uğruna motorunu yayaların üzerine sürdü
İstanbul'da bir motosikletli, takipçi sayısını artırmak adına sosyal medyada şok edici bir yönteme başvurdu. Seyir halindeyken motosikletini yayaların üzerine sürerek yaya güvenliğini tehlikeye atan ve insanlarla dalga geçen şahıs, yaşananları kayda alarak sosyal medya hesabında paylaştı.

Sosyal medya hesabından yayaların üzerine motosiklet sürdüğü çılgın görüntüleri düzenli bir şekilde paylaşan motosikletli, bu skandal eylemleriyle binlerce takipçiye ulaştı. Turistlerle alay eden ve bazen de yol kenarında yürüyen insanların üzerine bilinçsizce sürerek tehlike yaratan bu kişi, sürüş esnasında bağırıp kahkahalar atarak insanları korkutmaya çalışıyor.

Yaya güvenliğini hiçe sayan bu motosikletli, genellikle Anadolu yakasında dolaşıyor ve çevreyi rahatsız eden bu tehlikeli davranışlarına devam ediyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu skandal görüntüler, hem güvenlik hem de toplumsal sorumluluk açısından büyük endişe yaratıyor.

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