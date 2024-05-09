Okul futbol turnuvasını Şampiyonlar Ligi formatında yaptı beğeni topladı

Bir öğretmen, okulda düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvasının finalini sıra dışı bir şekilde Şampiyonlar Ligi formatına çevirdi ve çocuklara ömür boyu unutamayacakları bir anı yaşattı. Normalde basit bir turnuva olarak planlanan etkinlik, öğretmenin yaratıcı fikriyle adeta bir futbol şölenine dönüştü. Turnuvanın final maçı, Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi büyük bir sahada ve muhteşem bir atmosferde oynandı. Öğrenciler, kendi takımlarını Şampiyonlar Ligi'ndeki favori takımları gibi destekleyerek maça heyecan kattılar.