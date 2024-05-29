Arda Güler şaştı kaldı

Real Madrid'in formda yıldızı milli futbolcumuz Arda Güler, kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalar yaptı.

Röportaja Roberto Carlos ve Arda Güler'in diyaloğu damgasını vurdu.

CARLOS TÜRKÇE KONUŞUNCA ARDA GÜLER ŞAŞTI KALDI

Arda Güler, konuşmasını İspanyolca konuşarak tamamladı.

Fenerbahçe'nin eski efsane futbolcusu Roberto Carlos ise Arda Güler'i tebrik ederken, Türkçe olarak "Çok teşekkürler kardeşim" dedi.

Arda Güler ise Roberto Carlos karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve arkasını dönüp Roberto Carlos'a baktı.

İSPANYOL BASININDA GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in bu tepkisi İspanyol basınında geniş yankı buldu.

AS, "Roberto Carlos'un söyledikleri Güler'i şaşkına çevirdi." ifadelerini kullanırken, Defanca Central de "Roberto Carlos'tan Arda Güler'i şaşkına çeviren hareket" manşetini attı.