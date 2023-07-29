Arda Güler'den şoke eden haber. Kadrodan çıkarıldı

Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken ve sonunda da Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sakatlığı konusunda kulübü Real Madrid bir açıklama yaptı.



MADRİD'E GİDİYOR

Sakatlığı sebebiyle Real Madrid'in ABD kampındaki hazırlık maçlarında forma giyemeyen Arda Güler'e yeni testler yapıldığını açıklayan Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz önümüzdeki birkaç saat içinde özel tedavisine devam etmek üzere Madrid'e gidecektir" ifadeleri kullanıldı.