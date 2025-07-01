Arda Güler ve Kenan Yıldız bu kez rakip!

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Arda Güler ve Kenan Yıldız bu kez rakip!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda Real Madrid ve Juventus karşı karşıya gelecekler. Mücadelede milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın ilk 11'de sahaya çıkmaları bekleniyor.

Arda Gülerli Real Madrid ile Kenan Yıldızlı Juventus, FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 maçında kozlarını paylaşacak.

Real Madrid ile Juventus maçı bugün Miami’deki 75 bin kişilik Hard Rock Stadı’nda oynanacak. Bu mücadele Saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Maçın en dikkat çeken yönlerinden biri de iki Türk yıldızın bu prestijli turnuvada ilk kez birbirlerine rakip olacak olması.

Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine gelmesiyle Real Madrid'de büyük çıkış yakalayan Arda Güler, İspanyol devinin en formda isimlerinden biri haline geldi.

Juventus’un genç yeteneği Kenan Yıldız ise son maçlarda attığı gollerle spot ışıklarını üzerine çekmeye devam ediyor.

İki genç yeteneğin karşılaşması, yalnızca İspanya ve İtalya’da değil, Türkiye’de de futbol kamuoyunun gündeminde. Arda ve Kenan’ın bu maçta sahaya ilk 11’de çıkmaları bekleniyor.

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