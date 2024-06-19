Arda Güler zirveye fırladı

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'nun ilk maçında dün Gürcistan ile karşılaştı.
Gürcistan'ı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar, turnuvaya galibiyetle başladı.
Milli Takım'ın gollerini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu attı.
Arda Güler'in ceza sahası dışından attığı gol, sosyal medyayı yıkarken, Google analitiklerinde hareketlenmeye sebep oldu.
REKOR KIRDI
Rekor dolu bir geceye imza atan Arda Güler, Real Madrid transferlerinin açıklandığı 6 Temmuz tarihindeki Google araması zirve rekorunu egale etti.
Google Türkiye ise yaşanan bu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte yapılan o paylaşım:
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