Arda Güler'de son dakika. Mesut Özil de devreye girdi

Fenerbahçeli Arda Güler için Barcelona ve Real Madrid arasındaki yarış sürerken, Mesut Özil'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Arda Güler'de son dakika. Mesut Özil de devreye girdi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Barcelona ve Real Madrid kulüpleri resmen teklifte bulunmuştu.

İki kulüp de 17.5 milyon euro olan bonservis bedeli için birer ödeme planı sunmuşlar, Arda'nın da bir yılı Fenerbahçe'de oynamasını istemişlerdi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Mundo Deportivo gazetesine "Arda Güler çok genç bir oyuncu. Oyuncu izleme departmanımız onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüplerin onu istediği doğru ve biz de Fenerbahçe ile görüşüyoruz" demişti.

Arda Güler'in ise transfer olacağı takımda hemen oynamak istediği gerekçesiyle bu tekliflere cevap cermemişti.

Yine İspanyol basınından Diario Sport ise bir dönem Real Madrid'de de forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Mesut Özil'in Arda Güler ile bir telefon görüşmesi yaptığını yazdı.

Haberde, Arda Güler'in idolleri arasında saydığı Mesut Özil'in, Arda'ya bazı tavsiyelerde bulunduğu ve 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdiği ifade edildi.

Öne Çıkanlar
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Son Haberler
İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu Spor
İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu
Türkbükü'nde denizde yüzen domuz şaşkınlık yarattı Güncel
Türkbükü'nde denizde yüzen domuz şaşkınlık yarattı
Perulu narkotik uzmanı: Türkiye kokain sevkiyatında kullanılan üslerden birine dönüştü Dünya
Perulu narkotik uzmanı: Türkiye kokain sevkiyatında kullanılan üslerden birine dönüştü
Salda Gölü'nde boğulan İlayda'nın cenazesini ailesi gözyaşları içinde aldı Güncel
Salda Gölü'nde boğulan İlayda'nın cenazesini ailesi gözyaşları içinde aldı
Akıllı telefonların yerini alacak cihaz geliyor Teknoloji - Otomotiv
Akıllı telefonların yerini alacak cihaz geliyor
Diyarbakır'da 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı Güncel
Diyarbakır'da 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı