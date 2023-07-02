Arda Güler'de son dakika. Mesut Özil de devreye girdi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Barcelona ve Real Madrid kulüpleri resmen teklifte bulunmuştu.

İki kulüp de 17.5 milyon euro olan bonservis bedeli için birer ödeme planı sunmuşlar, Arda'nın da bir yılı Fenerbahçe'de oynamasını istemişlerdi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Mundo Deportivo gazetesine "Arda Güler çok genç bir oyuncu. Oyuncu izleme departmanımız onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüplerin onu istediği doğru ve biz de Fenerbahçe ile görüşüyoruz" demişti.

Arda Güler'in ise transfer olacağı takımda hemen oynamak istediği gerekçesiyle bu tekliflere cevap cermemişti.

Yine İspanyol basınından Diario Sport ise bir dönem Real Madrid'de de forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Mesut Özil'in Arda Güler ile bir telefon görüşmesi yaptığını yazdı.

Haberde, Arda Güler'in idolleri arasında saydığı Mesut Özil'in, Arda'ya bazı tavsiyelerde bulunduğu ve 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdiği ifade edildi.